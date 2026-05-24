Выход Александра Усика на ринг против Рико Верховена в Гизе: как это было
В Египте все готово к началу главного события вечера "Слава в Гизе", во время которого Александр Усик сойдется с Рико Верховеном за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Украинец уже вышел на ринг, чтобы противостоять "Королю кикбоксинга".
Традиционно путь от раздевалки до канатов Усик преодолел под песню "Братья" Василия Жадана. А образ Александра просто поражал, сообщает 24 Канал.
Как Усик вышел в ринг против Верховена?
После объявления от лучшего в мире ринг-энаунсера Майкла Баффера о "начале вечеринки" и пафосных видеороликов, созданных, похоже, не без участия искусственного интеллекта, Александр двинулся к рингу.
Его костюм напоминал римского легионера или древнеегипетского воина – шлем, доспехи и длинный плащ. Все это на фоне невероятно яркого фейерверка над пирамидами.