Кто лучше прыгнул в бассейн: Усик с дочкой устроили соревнования в Испании, –драйвовое видео

Александр Усик наслаждается отдыхом в испанской Марбелье после эффектной победы над Даниэлем Дюбуа. Абсолютный чемпион мира по боксу теперь может выделить больше внимания своим родным.

Александр Усик поделился со своими подписчиками красивым видео из испанской Марбельи. На нем звездный боксер вместе со старшей дочерью Елизаветой прыгают в бассейн, пишет 24 Канал.

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Как Усик с семьей отдыхает в Испании?

Абсолютный чемпион и Елизавета договорились с разгона синхронно нырнуть в воду. Получилось очень эффектно и драйвово.

А вот над техникой выполнения прыжка титулованному боксеру придется поработать. Дочь Усика значительно лучше погрузилась в воду. Впрочем, у Александра еще будет достаточно времени, чтобы отработать этот элемент.

Видео синхронного прыжка Усика и дочери в бассейн

Напомним, что 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира. По этому показателю украинец сравнялся с легендарным Мухаммедом Али.

Сейчас Усик не определился со своим следующим соперником. Среди потенциальных оппонентов фигурируют имя блогера-боксера Джейка Пола, звездного проспекта хевивейта Мозеса Итаумы, Тайсона Фьюри, который надеется взять реванш, и даже ветерана Дерека Чисору.

Между тем, боксерская организация WBO уже санкционировала следующий бой Усика с временным обладателем титула.