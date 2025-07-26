Александр Усик поделился со своими подписчиками красивым видео из испанской Марбельи. На нем звездный боксер вместе со старшей дочерью Елизаветой прыгают в бассейн, пишет 24 Канал.

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Как Усик с семьей отдыхает в Испании?

Абсолютный чемпион и Елизавета договорились с разгона синхронно нырнуть в воду. Получилось очень эффектно и драйвово.

А вот над техникой выполнения прыжка титулованному боксеру придется поработать. Дочь Усика значительно лучше погрузилась в воду. Впрочем, у Александра еще будет достаточно времени, чтобы отработать этот элемент.

Видео синхронного прыжка Усика и дочери в бассейн

Напомним, что 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира. По этому показателю украинец сравнялся с легендарным Мухаммедом Али.

Сейчас Усик не определился со своим следующим соперником. Среди потенциальных оппонентов фигурируют имя блогера-боксера Джейка Пола, звездного проспекта хевивейта Мозеса Итаумы, Тайсона Фьюри, который надеется взять реванш, и даже ветерана Дерека Чисору.

Между тем, боксерская организация WBO уже санкционировала следующий бой Усика с временным обладателем титула.