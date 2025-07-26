Олександр Усик поділився зі своїми підписниками красивим відео з іспанської Марбельї. На ньому зірковий боксер разом зі старшою донькою Єлизаветою стрибають у басейн, пише 24 Канал.

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Як Усик з родиною відпочиває в Іспанії?

Абсолютний чемпіон та Єлизавета домовилися з розгону синхронно пірнути у воду. Вийшло дуже ефектно та драйвово.

А от над технікою виконання стрибка титулованому боксеру доведеться попрацювати. Донька Усика значно краще занурилася у воду. Втім, в Олександра ще буде достатньо часу, щоб відпрацювати цей елемент.

Відео синхронного стрибка Усика та доньки у басейн

Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. За цим показником українець зрівнявся з легендарним Мухаммедом Алі.

Наразі Усик не визначився зі своїм наступним суперником. Серед потенційних опонентів фігурують ім'я блогера-боксера Джейка Пола, зіркового проспекта хевівейту Мозеса Ітауми, Тайсона Ф'юрі, який сподівається взяти реванш, та навіть ветерана Дерека Чісору.

Тим часом, боксерська організація WBO вже санкціонувала наступний бій Усика з тимчасовим володарем титулу.