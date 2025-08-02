Александр Усик победил Даниэля Дюбуа, вернув себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинский чемпион после победы на британским боксером отправился на отдых в Испанию.

Однако недавно Король хевивейта вернулся в Украину. Александр Усик уже успел встретиться с Владимиром Зеленским, информирует 24 канал со ссылкой на инстаграм президента Украины.

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Усик встретился с Зеленским

Владимир Зеленский в своем кабинете провел разговор с Александром Усиком. Президент Украины в социальных сетях поделился деталями встречи и совместным фото с абсолютным чемпионом мира.

Усик встретился с Зеленским / Фото из инстаграма президента Украины

Лидер страны подчеркнул, что сегодня все украинцы стремятся к тому, чтобы об Украине и ее истории борьбы знали как можно больше людей во всем мире. Владимир Зеленский заявил, что это возможно, когда легенды Украины, которой является Александр Усик, приобщаются к этому.

Во время встречи с ним говорили именно об этом – о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и ту отвагу, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны,

– написал президент Украины.

Кроме того, Александр Усик и Владимир Зеленский поговорили о том, как среди молодежи сделать популярными здоровый образ жизни, а также о поддержке и мотивации для тех, кто занимается спортом.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде.

Ранее сообщали о том, что в команде Александра Усик назвали возможного соперника для украинского боксера в следующем поединке.