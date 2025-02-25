Александр Усик выиграл знаковую вещь от Жана Беленюка на аукционе в поддержку "Азова"

Чемпион мира по боксу принял участие в благотворительном аукционе в поддержку ВСУ. Усик решил приобрести олимпийское трико Жана Беленюка, который уже ушел из спорта.

Украинские спортсмены массово объединяются вокруг помощи Родине во время войны с Россией. Немало спортсменов ушли на фронт защищать страну.

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Усик перебил всех

Другие же помогают благотворительностью и информационным освещением. На днях было проведено очередное торжественное мероприятие ради помощи ВСУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм менеджера Олега Верняева.

Александра Малиновская сообщила, что участие в благотворительном аукционе принял боксер Александр Усик. Чемпион мира в супертяжелом весе решил приобрести трико известного борца Жана Беленюка.



Усик здоровается с Беленюком / инстаграм Александры Малиновской

Сумма лота неизвестна, но все вырученные средства будут направлены на поддержку бригады специального назначения "Азов". Напомним, что Жан завершил карьеру летом 2024 года.

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Беленюк попрощался со спортом на мажорной ноте, выиграв бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже. К слову, "золото" в тех соревнованиях получил этнический украинец Семен Новиков, который сменил гражданство на болгарское.