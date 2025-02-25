Українські спортсмени масово об'єднуються навколо допомоги Батьківщині під час війни з Росією. Чимало спортсменів пішли на фронт захищати країну.

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Усик перебив усіх

Інші ж допомагають благодійністю та інформаційним освітленням. На днях був проведений черговий урочистий захід заради допомоги ЗСУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм менеджерки Олега Верняєва.

Олександра Малиновська повідомила, що участь в благодійному аукціоні взяв боксер Олександр Усик. Чемпіон світу у надважкій вазі вирішив придбати трико відомого борця Жана Беленюка.



Усик вітається із Беленюком / інстаграм Олександри Малиновської

Сума лоту невідома, але всі виручені кошти будуть направлені на підтримку бригади спеціального призначення "Азов". Нагадаємо, що Жан завершив кар'єру влітку 2024 року.

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Беленюк попрощався зі спортом на мажорній ноті, вигравши бронзову медаль на Олімпійських іграх в Парижі. До слова, "золото" у тих змаганнях здобув етнічний українець Семен Новіков, який змінив громадянство на болгарське.