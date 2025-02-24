Першим повідомив про зустріч Олександр Усик. Він висловив своє захоплення легендарним футболістом та подарував іменну футболку Полісся зі своїм автографом, пише 24 Канал.
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Що написав Роналду про зустріч з Усиком
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" теж не залишився осторонь. Зірка саудівського Аль-Насра та збірної Португалії опублікував спільні фото з Усиком.
Радий знову бачити тебе, чемпіоне,
– написав Роналду.
Роналду разом з Усиком / фото з інстаграму футболіста
Пост Роналду набрав майже три мільйони вподобайок. Коментарі під публікацією залишили футбольний клуб Полісся, відомий спортивний журналіст та телеведучий Олександр Денисов та сам Олександр Усик.
Усик в Ер-Ріяді
- Нагадаємо, що Олександр Усик в Ер-Ріяді відвідав грандіозний вечір боксу, який організував Туркі Аль аш-Шейх. Українець особисто вручив Агіту Кабаєлу тимчасовий пояс WBC за перемогу над Чжаном Чжилеєм.
- Олександр у компанії з Ентоні Джошуа спостерігав за боєм Паркер – Баколе. Обидва боксери були шоковані нокаутуючим ударом новозеландця.
- До речі, Усик назвав прізвище свого наступного суперника. Українець планує провести новий бій за абсолют.