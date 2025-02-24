Першим повідомив про зустріч Олександр Усик. Він висловив своє захоплення легендарним футболістом та подарував іменну футболку Полісся зі своїм автографом, пише 24 Канал.

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Що написав Роналду про зустріч з Усиком

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" теж не залишився осторонь. Зірка саудівського Аль-Насра та збірної Португалії опублікував спільні фото з Усиком.

Радий знову бачити тебе, чемпіоне,

– написав Роналду.

Роналду разом з Усиком / фото з інстаграму футболіста

Пост Роналду набрав майже три мільйони вподобайок. Коментарі під публікацією залишили футбольний клуб Полісся, відомий спортивний журналіст та телеведучий Олександр Денисов та сам Олександр Усик.

Усик в Ер-Ріяді