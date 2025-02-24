Первым сообщил о встрече Александр Усик. Он выразил свое восхищение легендарным футболистом и подарил именную футболку Полесья со своим автографом, пишет 24 Канал.

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Что написал Роналду о встрече с Усиком

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" тоже не остался в стороне. Звезда саудовского Аль-Насра и сборной Португалии опубликовал совместные фото с Усиком.

Рад снова видеть тебя, чемпион,

– написал Роналду.

Роналду вместе с Усиком / фото из инстаграма футболиста

Пост Роналду набрав почти три миллиона лайков. Комментарии под публикацией оставили футбольный клуб Полесье, известный спортивный журналист и телеведущий Александр Денисов и сам Александр Усик.

Усик в Эр-Рияде