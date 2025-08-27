Александр Усик вместе со своей женой Екатериной накануне организовали благотворительный ужин. Целью этого мероприятия стал сбор средств на помощь детям, которые остались без родителей из-за войны.

Это событие посетило много украинских звезд. Среди них было немало певцов и певиц, которые исполняли свои хиты, сообщает 24 Канал.

Как Усик зажег на сцене под выступление Дорофеевой?

В частности, в мероприятии приняла участие одна из самых популярных украинских артисток Надя Дорофеева. Она традиционно зажгла на сцене, но во время ее выступления главной звездой неожиданно стал другой человек.

Внимание на себя перетянул Александр Усик. Абсолютный чемпион мира по боксу ворвался на сцену под песню "Смак-печаль" и продемонстрировал, что имеет незаурядные танцевальные способности, которые покорили присутствующих.

Усик эффектно станцевал под песню Дорофеевой: смотрите видео

К слову. Именно Надя Дорофеева исполняла гимн Украины перед последним боем Александра Усика, который состоялся 19 июля. Тогда наш боксер в Лондоне победил Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, что на этом благотворительном вечере Александр Усик также продемонстрировал свои вокальные способности. Он со сцены спел дуэтом вместе с Иво Бобулом.