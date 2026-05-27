Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Александр Усик похвалил тренера Рико Верховена. Кто, по мнению Усика, едва не стал причиной поражения украинского чемпиона мира по боксу – Sport News 24
Усик решил отдать должное подготовке нидерландца к их поединку в Гизе. Слова чемпиона передает 24 Канал.
Кого отметил Усик?
Украинский спортсмен заявил, что во время подготовки к вечеру бокса в Египте хорошую работу выполнил многолетний наставник Рико Верховена.
Тренер у него достаточно умный – дядя Тайсона Фьюри, Питер Фьюри. Он подготовил Тайсона к бою с Владимиром Кличко. Он умный, математик и стратег. Я не понимал, что он будет делать,
– сказал после боя Усик.
Отметим, что Верховен является подопечным этого специалиста уже около 15 лет.
Именно Фьюри в течение всего этого времени работает над улучшением боксерской составляющей в технике нидерландского бойца, который большую часть карьеры провел в кикбоксинге.
Что известно о Питере Фьюри?
Известно, что 68-летний тренер родился в Англии, в семье местных кочевников. В семье Фьюри заведено заниматься боксом, поэтому Питер и сам выходил на профессиональный ринг в супертяжелом весе (более 90,72 килограмма). Правда, есть точные данные относительно только одного его поединка, который Фьюри проиграл в марте 1988 года.
Впоследствии Питер начал тренировать и присоединился к карьере по меньшей мере пяти боксеров из своего семейства.
Самым известным из них является бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который побеждал Владимира Кличко и дважды дрался с Александром Усиком.