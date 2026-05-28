В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Американский тренер Роберт Гарсия нашел следующего соперника для Александра Усика. Он считает, что украинец не сумеет одолеть оппонента из низших весовых категорий.

Бывший наставник Энтони Джошуа Роберт Гарсия считает, что непобедимому американскому тяжеловесу Дэвиду Бенавидесу нужно идти в супертяжелый вес и сразу драться с Александром Усиком. Его слова передает ютуб-канал YSM Sports Media.

Что сказал Гарсия?

По словам специалиста, обладатель титула WBC в крузервейте (до 90,72 килограмма) Дэвид Бенавидес должен отбросить мысли о бое с кубинским представителем супертяжелого веса Фрэнком Санчесом.

Я считаю, что он должен сразу идти на бой с Усиком. Я думаю, что Бенавидес победит Усика. Да, серьезно. Я действительно так считаю. Я понимаю, что это большой риск и легким бой не будет, но я все равно думаю, что он одолеет его,

– сказал Гарсия.

Отметим, что о бое американца и украинца говорят уже некоторое время. Еще до поединка Усика против Рико Верховена о таком сценарии сообщал инсайдер Майк Коппинджер.

Он в соцсети X писал о том, что такой бой хочет организовать глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Кто такой Дэвид Бенавидес?

29-летний американский боксер дебютировал на профессиональном ринге в 16-летнем возрасте.

Сейчас Дэвид выиграл все 32 поединка, из которых 26 завершил досрочно. Получал чемпионские пояса в двух весовых категориях.

В 2024 году одолел украинца Александра Гвоздика в титульном бою за звание временного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 килограмма) по версии WBC.