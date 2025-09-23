Усман Дембеле пополнил список победителей "Золотого мяча". Французский вингер ПСЖ опередил в голосовании своего одноклубника Витиньо и вундеркинда Барселоны Ламина Ямаля.

Именно между Ламином Ямалем и Усманом Дембеле выбирали триумфатора. Вингер парижского ПСЖ стал шестым футболистом из Франции, который выигрывал "Золотой мяч", информирует 24 Канал.

Нечистокровный француз, который принес награду?

Усман Дембеле – французский футболист малийского происхождения. Его мама наполовину сенегалка, а отец родом из Мали. Однако всю жизнь Дембеле ассоциировал себя с Францией, где и начал свою футбольную карьеру.

Обладатель "Золотого мяча-2025" является воспитанником французского Ренна. Сначала Усман выступал на молодежном уровне, а только в 2015-м начал подпускаться к основной команде.

Год в Дортмунде, который стал трамплином для Дембеле?

В своем дебютном сезоне-2015/2016 сыграл в футболке Ренна 29 матчей, в которых отметился 12 голами и 5 ассистами. Со старта Усман хорошо зарекомендовал себя в Ренне и привлек внимание топ-скаутов мира. Кроме результативности никому тогда еще неизвестный француз выделялся техникой и физическими данными.



Дембеле в Боруссии Дортмунд / Фото Getty Images

Летом 2016-го Дембеле переехал из Ренна в дортмундскую Боруссию. "Шмели" выложили за француза 35 миллионов евро. Такая высокая цена за молодого игрока несколько не оправдала надежд болельщиков. За "желто-черных" Дембеле провел 50 игр, в которых забил 10 мячей и отдал 21 результативную передачу.

В сезоне-2016/2017 Усман помог Боруссии стать победителем Кубка Германии.

Как Боруссия развела Барселону на космические деньги?

В Дортмунде вингер надолго не задержался. Уже через год после своего прихода Дембеле подписал контракт с каталонской Барселоной. Такой трансфер показался довольно нелогичным со стороны "блаугранас". Барса выложила за молодого атакующего полузащитника аж 105 миллионов евро плюс бонусы. И это за 20-летнего футболиста, который был далек от уровня топового игрока.



Усман Дембеле в Барселоне / Фото Getty Images

Усману выпала важная миссия – заменить Неймара! В Каталонии француз провел 6 лет. Из всех проведенных сезонов Дембеле может занести себе в актив разве что 2018/2019, когда вингер отметился 14 голами и 7 ассистами в 42-х играх во всех турнирах.

Француз так и не смог стать "своим" в Испании. Дембеле перебежала дорогу черная кошка. Усман много времени проводил в лазарете из-за травм и мало играл. Эта черная полоса не могла сделать из Дембеле лидера Барселоны. Несмотря на это Усман провел за каталонцев 185 поединков. Это наибольшее количество проведенных матчей за одну команду в карьере француза. В них Дембеле оформил 40 голов и 41 результативную передачу.

Как Дембеле не стал "своим" в Барселоне, но стал лидером в ПСЖ?

В итоге – Дембеле проиграл конкуренцию Рафинье и уехал из Испании. В августе 2023-го Усман вернулся во Францию, где заключил контракт с парижским ПСЖ. Барселоне удалось выручить за "подбитого пилота" аж 50 миллионов евро. Хотя это в 2,5 раза меньше, чем каталонцы заплатили за него Боруссии.

Инициатором такого трансфера стал главный тренер парижан Луис Энрике. В ПСЖ видели в нем одного из лучших будущих игроков из Франции ... И не прогадали!



Дембеле в ПСЖ / Фото Getty Images

С момента перехода чемпион мира-2018 провел за парижский гранд 99 матчей, в которых запомнился 43 голами и 32 ассистами. Усман не только стал лидером команды, но и превратился в обладателя "Золотого мяча". В прошлом сезоне-2024/2025 француз провел 53 игры за ПСЖ во всех турнирах – 35 результативных ударов и 16 ассистов.

Вместе с парижанами стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также стал лучшим игроком года в Лиге 1, который еще и до этого всего больше всего забил (21 гол).

Дембеле не гонится за славой и популярностью?

Усман Дембеле в отличие от Ламина Ямаля не гонится за славой. Он спокойно делает свою работу, не устраивает скандальных вечеринок и не ведет себя как выиграл 10 "Золотых мячей". Это можно заметить не только на футбольном поле, но и в социальных сетях.

К примеру, на его страницу в инстаграме подписано более 18 миллионов пользователей. Зато за Ямалем следят почти 39 миллионов подписчиков. Дембеле выкладывает чисто футбольный контент, делится рекламным контентом и фотографиями со своей семьей.

В то же время как 18-летний вингер Барселоны превращается в соцсетях с футболиста в танцовщика. Ламин в своем молодом возрасте уже успел неоднократно зашквариться из-за своих вечеринок.

Как Дембеле сорвал вечеринку Ямаля?

Источник Stats du Foot сообщил, что Дембеле стал первым игроком за последние 30 лет, который получил "Золотой мяч" с первой попытки.

В инстаграме Усмана уже появился пост, который посвящен победе в церемонии.

Столько радости, гордости и эмоций. Мечта, которая осуществилась. Спасибо всем, кто всегда поддерживал меня на этом пути,

– подписал фото Дембеле.

Интересно, что Ямаль привез на церемонию "Золотого мяча-2025", но не всю семью. Ламин даже предварительно арендовал ресторан для вечеринки, ведь был уверен в своей победе. Но Дембеле испортил его грандиозные планы.