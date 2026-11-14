Грузин, на которого напал Нурмагомедов, заменил россиянина на турнире в Абу-Даби

Российский боец Усман Нурмагомедов напал на грузина Мераба Двалишвили, когда тот давал интервью. За свой поступок россиянин получил реальный тюремный срок, поэтому теперь пропустит один из турниров.

Интересно, что российского бойца на турнире заменил грузин Саба Лазишвили, который был вместе с Двалишвили и отбивался от россиян. Об этом сообщила американская боевая лига Real American Freestyle.

Что известно о замене Нурмагомедова на Лазишвили

Лазишвили – близкий друг и спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Оба грузина оказались в центре внимания после массовой драки в одном из отелей Абу-Даби. Усман Нурмагомедов напал на Двалишвили сзади. Лазишвили активно встал на защиту своего друга и оказался в эпицентре конфликта.

Видео драки разлетелось по соцсетям, и грузинские бойцы начали вызывать восторг у пользователей. После инцидента полиция ОАЭ задержала участников драки. Двалишвили и Лазишвили вышли на свободу, уплатив денежные штрафы.

А вот Нурмагомедов и еще 5 его приспешников получили реальный тюремный срок. Все они проведут за решеткой по 6 месяцев. Поэтому принять участие в турнире в Абу-Даби, который состоится 14 ноября, россиянин физически не сможет.

Он должен был сразиться с американским ветераном Юраем Фейбером. Однако участие Нурмагомедова в турнире отменили, и представитель США встретится с Лазишвили. Отметим, что в этом турнире участвует также и сам Двалишвили. Его соперником является бразилец Марлон Мораес.

Как отреагировали на драку между Нурмагомедовым и Двалишвили в отеле

Нападение со стороны россиянина на Двалишвили вызвало большой резонанс среди грузин. В частности, своего соотечественника поддержал бывший футболист Динамо и Милана, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Также к Двалишвили обратился игрок ПСЖ Кварацхелия. Он заявил, что вот продемонстрировал истинную силу грузинского духа и не сдался даже тогда, когда противников было больше, и они подло напали сзади.