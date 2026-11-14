Грузин, на якого напав Нурмагомедов, замінив росіянина на турнірі в Абу-Дабі

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Цікаво, що російського бійця на турнірі замінив грузин Саба Лазішвілі, який був разом із Двалішвілі та відбивався від росіян. Про це повідомила американська бійцівська ліга Real American Freestyle.

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Що відомо про заміну Нурмагомедова на Лазішвілі

Лазішвілі – це близький друг і спаринг-партнер колишнього чемпіона UFC в найлегшій вазі Мераба Двалішвілі. Обидва грузини опинились у центрі уваги після масової бійки в одному з готелів Абу-Дабі. Усман Нурмагомедов зі спини напав на Двалішвілі. Лазішвілі активно заступився за свого друга й опинився в епіцентрі конфлікту.

Відео бійки розлетілось у соцмережах і грузинські бійці почали викликати захоплення від людей у соцмережах. Після інциденту поліція ОАЕ затримала учасників бійки. Двалішвілі та Лазішвілі вийшли на свободу, сплативши грошові штрафи.

А ось Нурмагомедов і ще 5 його посіпак отримали реальне тюремне ув'язнення. Усі вони проведуть за ґратами по 6 місяців. Тож, узяти участь у турнірі в Абу-Дабі, що відбудеться 14 листопада, росіянин фізично не зможе.

Він мав битись із американським ветераном Юраєю Фейбером. Утім участь Нурмагомедова на турнірі скасували, й представник США зустрінеться з Лазішвілі. Зазначимо, що на цьому турнірі участь бере також і сам Двалішвілі. Його суперником є бразилець Марлон Мораес.

Як відреагували на бійку між Нурмагомедовим і Двалішвілі в готелі

Напад з боку росіянина на Нурмагомедова викликав великий резонанс серед грузинів. Зокрема, підтримав свого співвітчизника колишній футболіст Динамо та Мілану, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе.

Також до Двалішвілі звернувся гравець ПСЖ Кварацхелія. Він заявив, що той показав справжню силу грузинського духу та не здався навіть, коли опонентів було більше, й вони підло напали зі спини.