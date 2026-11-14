Грузин, на которого напал Нурмагомедов, заменил россиянина на турнире в Абу-Даби

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Интересно, что российского бойца на турнире заменил грузин Саба Лазишвили, который был вместе с Двалишвили и отбивался от россиян. Об этом сообщила американская боевая лига Real American Freestyle.

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Что известно о замене Нурмагомедова на Лазишвили

Лазишвили – близкий друг и спарринг-партнер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Оба грузина оказались в центре внимания после массовой драки в одном из отелей Абу-Даби. Усман Нурмагомедов напал на Двалишвили сзади. Лазишвили активно встал на защиту своего друга и оказался в эпицентре конфликта.

Видео драки разлетелось по соцсетям, и грузинские бойцы начали вызывать восторг у пользователей. После инцидента полиция ОАЭ задержала участников драки. Двалишвили и Лазишвили вышли на свободу, уплатив денежные штрафы.

А вот Нурмагомедов и еще 5 его приспешников получили реальный тюремный срок. Все они проведут за решеткой по 6 месяцев. Поэтому принять участие в турнире в Абу-Даби, который состоится 14 ноября, россиянин физически не сможет.

Он должен был сразиться с американским ветераном Юраем Фейбером. Однако участие Нурмагомедова в турнире отменили, и представитель США встретится с Лазишвили. Отметим, что в этом турнире участвует также и сам Двалишвили. Его соперником является бразилец Марлон Мораес.

Как отреагировали на драку между Нурмагомедовым и Двалишвили в отеле

Нападение со стороны россиянина на Двалишвили вызвало большой резонанс среди грузин. В частности, своего соотечественника поддержал бывший футболист Динамо и Милана, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Также к Двалишвили обратился игрок ПСЖ Кварацхелия. Он заявил, что вот продемонстрировал истинную силу грузинского духа и не сдался даже тогда, когда противников было больше, и они подло напали сзади.