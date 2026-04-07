"Шевченко не может уволить Реброва": почему тренер остается в сборной Украины после провала

Сборная Украины провалила старт 2026 года из-за невыхода на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Ребров не смогла одолеть Швецию.

Таким образом, наша сборная потеряла возможность впервые за 20 лет сыграть на Мундиале. Вследствие провала команды в СМИ начали распространяться слухи о возможной смене тренера, сообщает Игорь Цыганык.

Почему Реброва не увольняют?

Сергей Ребров не объявил об отставке, а лишь анонсировал переговоры с президентом УАФ Андреем Шевченко относительно будущего. При этом контракт тренера действует лишь до конца июля 2026 года.

Впрочем журналист Игорь Цыганик уверен, что глава УАФ не имеет возможности уволить Реброва. По его мнению, тренера "назначало" политическое руководство страны и только оно будет решать судьбу коуча.

Шевченко не уполномочен решать вопрос продолжения работы Реброва. Так сложилась политическая конъюнктура. Когда тренер после игры с Албанией сказал, что у него есть начальник, я уверен, что он имел в виду не Шевченко. Так сложилось, что с руководством нашего государства у Реброва лучшие отношения, чем у Шевченко,

– заявил журналист.

"Более того, последнее время определенные моменты, которые не были непосредственно связаны с футболом, именно Ребров решал для Шевченко на определенном уровне. Президент УАФ является заложником ситуации, но ему даже легче, ведь не он принимает решения. Как скажут, так он и сделает", – считает Цыганык.

Правильная ли эта история? Нет, но она так сложилась. Мне кажется, что Ребров также стал заложником политической конъюнктуры. Возможно, он и сам уже ушел бы, но боится поссориться с людьми, которые привели его. Для него это может выглядеть как предательство определенных договоренностей,

– резюмировал блогер.

Пока же в СМИ продолжается волна слухов относительно возможного преемника Реброва. Среди претендентов на пост тренера сборной Украины называются Руслан Ротань, Мирон Маркевич, Унаи Мельгоса, Андреа Малдера и другие.

В свою очередь журналист Михаил Спиваковский в рамках проекта ТаТоТаке отметил, что среди претендентов на должность также есть экс-тренер Карпат Владислав Лупашко. Специалист ушел из львовского клуба в декабре прошлого года.

