Исторический гол не спас дебютанта: Колумбия вырвала победу у Узбекистана на ЧМ-2026

Первый тур чемпионата мира-2026 завершился матчем между сборными Узбекистана и Колумбии. Матч состоялся на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико.

Обе команды выступают в группе К. Об итоговом счете матча сообщает 24 Канал.

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Узбекистан – Колумбия 1:3

Голы: Файзуллаев, 60 – Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+9

Сборная Колумбии одержала уверенную победу над Узбекистаном в первом туре группового этапа чемпионата мира. Счёт в матче открыли южноамериканцы: Даниэль Муньос с одного касания отправил мяч в сетку после точной передачи от Луиса Диаса.

Узбекистан, который является абсолютным дебютантом чемпионатов мира, сумел ответить историческим достижением. Аббосбек Файзуллаев забил первый в истории своей страны гол на чемпионатах мира, сравняв счёт.

Успех длился недолго. Лидер колумбийцев Диас точным ударом в дальний угол вновь вывел свою команду вперёд. В конце добавленного времени Хаминтон Кампас снял все вопросы о победителе, установив окончательный счёт.

Обзор матча Узбекистан – Колумбия: смотрите видео от МЕГОГО

Лучшим игроком встречи признали вингера сборной Колумбии Диаса, который записал на свой счет гол и голевую передачу. Благодаря этому успеху Колумбия единолично возглавила свою группу.

В другом матче фаворит группы Португалия сенсационно потеряла очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1).

В следующем туре 23 июня Узбекистан попытается реабилитироваться в матче против Португалии, а 24 июня Колумбия сыграет с ДР Конго.