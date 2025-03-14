14 марта, 21:16
На войне погиб ультрас Буковины Юрий Турлай
Основні тези
- На войне погиб военнослужащий и болельщик клуба Буковина Юрий Турлай.
- Юрий Турлай служил в 107-й Черновицкой бригаде территориальной обороны и 103-й бригаде, выполняя задачи на территории Сумщины.
- Простились с ним в Черновцах 12 марта 2025 года.
Фанатское движение Буковины всколыхнуло ужасное известие. На войне против России погиб военнослужащий и болельщик клуба Юрий Турлай.
В среду, 12 марта, в Черновцах попрощались с Юрием Турлаем. Военнослужащему было 40 лет, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Буковина.
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Что известно Юрию о Турлае
Известие о его гибели поступило 8 марта 2025 года.
Андрей Турлай добровольно вступил в 107-ю Черновицкую бригаду территориальной обороны, а позже боролся в составе 103-й бригады.
Он выполнял боевую задачу на территории Сумщины.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Юрия Турлая. Вечная память защитнику Украины!