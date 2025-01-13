В первом тайме команды на обоих забили лишь один гол. В компенсированное к тайму время сделали это футболисты Параны. Гостей вперед вывел Биттенкурт да Силва, сообщает 24 Канал.

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Поплатился за заблаговременное празднование

Хозяева смогли отыграться только по ходу второй 45-минутки. После 60-й минуты Атлетико Паранаэнсе заработало право на пенальти. Однако игрок хозяев не смог выйти победителем из дуэли против 31-летнего голкипера Параны Габриэля Гаспаротто. Последний угадал направление удара и парировал 11-метровый.

Вратарь Параны эмоционально отреагировал на отраженный пенальти. После чего в одну секунду превратился из главного героя своей команды в главного неудачника. Пока Гаспаратто праздновал, мяч от перекладины вернулся в поле, а Лукас Ди Йорио был первым на него и добил круглого уже в пустые владения гостей.

Этот эпизод стал не только роковым для голкипера, но и ключевым во всем поединке. Счет стал равный 1:1. А уже чуть больше, как через 10 минут Паласиос вывел Атлетико вперед 2:1, установив окончательный счет встречи.

Видеообзор матча (момент с 1:11)

Атлетико Паранаэнсе уже во втором очном матче подряд побеждает Парану. Вообще Парана последний раз побеждала этого соперника еще в 2017-м году (1:0).