Черниговская областная прокуратура разоблачила новые факты противоправной деятельности, которые нанесли убытки на свыше 107 миллионов гривен. Среди числа 29-ти подозреваемых оказался генеральный директор футбольного клуба Чернигов.

8 октября руководителю предприятия было вручено подозрение относительно фиктивного бронирования футболистов. Речь идет о руководителе ООО "Коллар Компани", который по совместительству является генеральным директором и одним из бенефициаров ФК Чернигов Николая Синицу, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное Чернигов.

Кого подозревают в схеме с фиктивным бронированием футболистов?

Как говорится на официальном сайте Черниговской областной прокуратуры, директор ООО стал разработчиком махинаций зачисления в штат общества с последующим бронированием футболистов и руководителей клуба.

Директор ООО разработал преступную схему зачисления в штат общества с последующим бронированием футболистов и руководителей футбольного клуба, которые не принимали никакого участия в деятельности предприятия, что в свою очередь уменьшало мобилизационный резерв ВСУ, а также способствовало уклонению от призыва на военную службу,

– говорится в заявлении.

Интересно, что в пресс-службе черниговского клуба не смогли подтвердить факт обысков на предприятии и у футболистов. Представитель команды Александр Гребенников заявил, что не владеет информацией о бронировании команды.

Отметим, что 8 октября ФК Чернигов провел выездной матч в Полтаве, где минимально победил местную Ворсклу 1:0. Единственный и победный гол в поединке забил Дмитрий Кулик на 62-й минуте встречи. Чернигов после этой победы набрал 7 баллов и идет на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги Украины-2025/2026.

Напомним, что в середине сентября 2025-го года стало известно об очередном уклонисте в украинском футболе. Им оказался бывший голкипер Динамо и Шахтера Артур Рудько, который пытался незаконно выехать за границу.