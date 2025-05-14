Суд вынес приговор по делу о ДТП с кортежем президента Металлиста

Суд в Харькове вынес приговор по делу о сокрытии преступления в смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. По принятому решению осудили двух мужчин.

9 февраля 2022 года на трассе "Харьков – Киев – Довжанский" произошло смертельное ДТП с участием кортежа Александра Ярославского. В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы головы, конечностей, туловища, многочисленных повреждений внутренних органов, в том числе разрыва сердца, легких, селезенки, левой почки, печени и т.д., пишет 24 канал со ссылкой на Общественное Харьков.

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Детали по делу о его сокрытии

По делу о сокрытии смертельного ДТП на трассе вблизи Харькова, осуждены двое мужчин – Андрей Лигус и Александр Бережной. Один из них – водитель Mercedes-Benz G-63 AMG, который сбил пешехода, двигаясь с превышением скорости. После наезда водитель покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

Позже он обратился к сообщнику, который помог ему скрыть обстоятельства ДТП. Суд признал обоих виновными в сокрытии преступления.

Из-за истечения срока давности, водителя не наказали за оставление потерпевшего в опасности. Однако за сокрытие преступления он и его сообщник получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также они должны заплатить более 275 тысяч грн за экспертизы. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

Дело сопровождали попытки фальсификации, увольнения должностных лиц и громкая реакция общества. Основное уголовное производство по факту ДТП до сих пор расследуется.

Отметим, что Александр Ярославский – владелец компании DCH, один из самых богатых украинцев, инвестор Евро-2012 в Харькове, президент ФК Металлист.