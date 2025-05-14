9 лютого 2022 року на трасі "Харків – Київ – Довжанський" сталася смертельна ДТП за участю кортежа Олександра Ярославського. Внаслідок аварії пішохід зазнав тяжких травм голови, кінцівок, тулуба, чисельних ушкоджень внутрішніх органів, у тому числі розриву серця, легень, селезінки, лівої нирки, печінки тощо, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Харків.

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Деталі у справі щодо її приховування

У справі про приховування смертельної ДТП на трасі поблизу Харкова, засуджено двох чоловіків – Андрія Лігуса та Олександра Бережного. Один із них – водій Mercedes-Benz G-63 AMG, який збив пішохода, рухаючись із перевищенням швидкості. Після наїзду водій залишив місце пригоди, не надавши допомоги потерпілому.

Пізніше він звернувся до спільника, який допоміг йому приховати обставини ДТП. Суд визнав обох винними в приховуванні злочину.

Через сплив строку давності, водія не покарали за залишення потерпілого в небезпеці. Однак за приховування злочину він і його спільник отримали по 3 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 1 рік. Також вони мають сплатити понад 275 тисяч грн за експертизи. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Справу супроводжували спроби фальсифікації, звільнення посадовців і гучна реакція суспільства. Основне кримінальне провадження за фактом ДТП досі розслідується.

Відзначимо, що Олександр Ярославський – власник компанії DCH, один з найбагатших українців, інвестор Євро-2012 у Харкові, президент ФК Металіст.