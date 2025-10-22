18-летний бразильский футболист разбился на мотоцикле, въехав в корову

В бразильском штате Пиауи произошло смертельное ДТП. В роковой аварии оборвалась жизнь 20-летнего футболиста Антони Илано.

Трагическое известие сообщило издание The Sun. Антони Илано попал в смертельную аварию рано утром, когда возвращался домой со дня рождения своего отца, пишет 24 Канал.

Что известно о смертельном ДТП?

Игрок молодежной команды Пиауи на скорости врезался в корову, которая вышла на дорогу, после чего Антони вылетел на асфальт. От полученных травм футболист скончался на месте ДТП. Об этом сообщили в местной полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии с участием мотоцикла Илано с животным.

Также издание опубликовало видео с уличной камеры, которая сняла момент аварии с участием 20-летнего игрока.

Отметим, что Антони Илано должен был с командой отправиться на матч Кубка Бразилии до 20 лет, но трагически погиб в ДТП. В клубе почтили память футболиста, выразив соболезнования семье и друзьям Илано.

Что известно об Антони Илано?

Поиграл за Алтос и Флуминенсе.

После чего присоединился к Пиауи.

Становился чемпионом штата Пиауи два года подряд – 2024 и 2025.

Напомним, что 21 октября стало известно о смерти 18-летнего вратаря любительской команды Эсприт Фут Юмболь. Его тело без признаков жизни было найдено в Гане. Как сообщало посольство Сенегала, футболист стал жертвой преступной организации.

Также недавно еще одно убийство произошло на Кипре. Президент Кармиотиссы Ставрос Демостенус был убит в Лимассоле, а расследование указывает на возможные связи с российской мафией. Такую информацию сообщал источник Knews.