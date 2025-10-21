В Африке случилась ужасная история, которая коснулась сенегальского футбола. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Allezleselephants, умер молодой вратарь Шейк Туре.

Что случилось с сенегальцем?

Обстоятельства смерти футболиста выглядят дикими и ужасными. Тело 18-летнего парня нашли без признаков жизни в Гане, которая расположена в 1000 километрах от его родной страны.

Как сообщает посольство Сенегала, Шейк стал жертвой преступной организации. Неизвестные люди выманили Туре под видом просмотра в профессиональном клубе.

Сам вратарь выступал за любительскую команду Эсприт Фут Юмболь. В итоге преступники похитили Шейка и сделали его своим заложником для вымогательства выкупа у его родных.

В конце концов деньги так и не были переведены, а самого вратаря нашли мертвым уже в Гане. Местная полиция начала расследование, чтобы установить причины смерти.

