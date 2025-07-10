Усик и Дюбуа показали свои "банки" перед реваншем
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне.
Оба боксера показали свою физическую форму перед поединком, который состоится через 10 дней.
Уже 19 июля Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в долгожданном реванше. Бой пройдет на лондонском "Уэмбли".
Александр Усик и Даниэль Дюбуа показали готовность к объединительному бою. Оба боксера обнародовали свою физическую форму за десять дней до исторического поединка, пишет 24 Канал.
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Усик и Дюбуа похвастались формами
Украинский и британский боксеры опубликовали соответствующие фотографии в своих соцсетях. Фото демонстрируют проделанную работу в течение длительных тренировок.
Оба боксера в полной физической готовности приближаются к реваншу.
Форма Александра Усика / Фото из инстаграма украинского боксера
Даниэль Дюбуа накануне реванша / Фото из инстаграма британца
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.
Сам британец долго изъявлял желание о мести украинскому боксеру.