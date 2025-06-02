Алиев попал в новый зашквар: экс-футболист получил сокрушительный ответ от ветерана

Бывший футболист Динамо Киев Александр Алиев оказался в центре нового скандала. Его обвиняют в присвоении статуса УБД обманом.

На платформе Х Олег Симороз жестко раскритиковал бывшего динамовца, обвинив его в попытке примазаться к боевой 112-й бригаде ВСУ. В ответ на это Александр Алиев с оскорблением обратился к ветерану, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети Симороза.

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Новый скандал вокруг Алиева

Симороз жестко ответил на заявления Алиева, который, вместо открытого диалога, пытался оправдаться, намекая на инвалидность ветерана.

Реакцию бывшего футболиста Динамо, который прибегал к упоминаниям об инвалидности активиста, Симороз назвал низкой и публично призвал Оболонский ТЦК обратить внимание на уклонение спортсмена от мобилизации.

Также Олег отметил, что ветеранам противно смотреть, как Алиев пытается выдать себя за бойца.

Напомним, что в последнее время Александр Алиев неоднократно попадал в скандалы. К примеру, недавно его навеселе остановила полиция.