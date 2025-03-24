В этот день на трассу вышли не только любители и профессиональные спортсмены, но и воины, ветераны, люди с историями борьбы и восстановления. Весенние солнечные дни создали прекрасную атмосферу для любителей спорта, информирует 24 Канал.

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На этот раз событие на живописной локации в столичном районе Оболонь собрало участников из Украины и 16 стран мира: 4100 бегунов преодолевали дистанции от 1,6 до 10 километров, а еще 528 – бежали онлайн. Для самых маленьких участников организовали семь детских забегов (300 метров – 1 километр).

На свой первый старт после 33 месяцев плена вышел морской пехотинец, защитник Мариуполя Роман Борщ, который преодолел 5 километров. Его собрат, защитник "Азовстали" Павел Пиковец, преодолел 10 километров. Всего более 50 защитников приняли участие в символическом забеге-стометровке "Сделай Next Step".

После ночной атаки шахедами Киева украинцы снова продемонстрировали свою силу духа. Беговое сообщество собралось на Оболонской набережной, чтобы зарядить друг друга энергией и ощущением единства. Спасибо военным за нашу защиту. Мы помогаем ветеранам не терять главное – веру в себя и в украинскую нацию. Мы собрали средства, чтобы защитить тех, кто защищает нас. Начало сезона положено, а сил у нас еще много,

– отметил исполняющий обязанности СЕО Run Ukraine Иван Третьяков.



Благотворительный забег / Фото предоставлено 24 Каналу

Популярность рекрутеров ССО

Вместе с ведущими отечественными и международными компаниями участником мероприятия "Десятка Несокрушимости" выступил 5 центр рекрутинга Сил специальных операций ВСУ.

Возле локации центра ССО на набережной с самого утра было немало киевлян и гостей столицы. Одни интересовались у инструкторов выставленными техникой и оборудованием, другие – просто благодарили за службу.

Наибольшее внимание привлек высокомобильный внедорожник HMMWV, один из лучших в мире по характеристикам. Посидеть на месте водителя или залезть через люк на место стрелка выстраивалась очередь желающих.

Не меньшей популярностью пользовалась знаменитый дрон "Баба Яга", на счету которой сотни успешных боевых вылетов. Рядом были выставлены FPV-дроны разных размеров, дроны наблюдения, станция для их управления. А дальше – самое интересное! Пройдя экскурс в мир военных дронов от бойцов ССО, каждый желающий имел возможность сесть за симулятор и собственноручно выполнить задание различной сложности – пролететь заданным ландшафтом или попасть во вражеский танк или БТР.

Военная техника была выставлена возле локации центра ССО / Фото предоставлены 24 Каналу

Также посетители смогли увидеть снаряжение для бойцов различных подразделений ССО – в частности, бронежилеты, шлемы, а 73-й морской центр привлек внимание новейшим водолазным костюмом, интересной амуницией для водных операций и беспилотным надводным аппаратом. Особый интерес также вызвала аппаратура Отдельного полка связи ССО, который несколько дней назад стал публичным через соцсети и сразу перешел к демонстрациям, выставив на всеобщее обозрение радиостанции, антенны, другое спецоборудование.

А еще молодежь интересовалась военными аптечками, сухпайками спецназовцев, а для самых маленьких гостей подготовили раскраски на военную тематику.

Уникальные выходы спецназовцев

Одним из инструкторов павильона ССО стал военнослужащий 8-го полка, амбассадор Сил специальных операций Александр Ястребов. Парень из Хмельницкой области достиг немалых успехов в кикбоксинге, став пятикратным чемпионом мира, и в трудное для Украины время решил стать на ее защиту.



Ястреб, Апостол, Эндшпиль / Фото предоставлено 24 Каналу

На счету Александра не один удачный боевой выход, а сейчас он с радостью делится приобретенным опытом: "Люди активно интересуются военной тематикой, и моей задачей является в доступной форме рассказать об особенностях и требованиях службы в ССО. Многие переживают о необходимости для спецназовца иметь безупречную физическую подготовку. По моему убеждению, главным является именно психологическая готовность к выполнению сложных и опасных задач, а физику можно подтянуть под руководством инструкторов за месяц-два".

По традиции в легкоатлетическом празднике приняли участие и бойцы ССО. В частности, для одного из руководителей центра рекрутинга ССО киевлянина Виктора Шевченко участие в пробегах является многолетней традицией, а всего количество таких стартов, причем в разных странах, приближается к сотне.

"Участие в "Десятке Несокрушимости" является очередной возможностью показать общественности, что в Силах специальных операций служат обычные люди, которых судьба привела к выполнению чрезвычайно важных для страны задач. Для нас встреча на соревновании является возможностью хотя бы на короткое время перестроиться на мирную жизнь, пообщаться с собратьями и в рамках программы рекрутинга ССО заинтересовать людей к службе в самом таинственном роде войск Вооруженных Сил Украины".



Виктор Шевченко / Фото предоставлено 24 каналу

Присоединился к забегу и легендарный сержант 4-го полка Александр Титенко – человек чрезвычайной выносливости, многократный рекордсмен Украины в силовых дисциплинах. Однако настоящую славу уроженец Кропивницкого получил прошлой осенью, когда совершил впечатляющий поступок в рамках "Марафона несокрушимости" – всю 42-километровую дистанцию он помогал собрату, участнику на коляске Дмитрию Красновскому, который потерял ноги.

На этот раз "Титан" с хорошим результатом прибежал "десятку", а затем переместился на локацию партнера забега, компании Carlsberg, подтянувшись около 200 раз и собрав все возможные награды!



"Титан" / Фото предоставлено 24 Каналу

О силе духа и настоящем братстве

Масштабное беговое мероприятие имело важную благотворительную цель – сбор средств на РЭБы для 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Благодаря взносам участников удалось собрать 588 000 гривен – этой суммы хватило на 4 РЭБы, которые были переданы военным прямо во время мероприятия. "Десятка Несокрушимости" в очередной раз доказала: спорт – это не только о соревнованиях, но и о силе духа, поддержку и настоящее братство.



Призеры забега / Фото предоставлено 24 Каналу

Победители забегов "VUSO Десятка Несокрушимости. Киев 2025"