Ванкувер Кэнакс совершил самый большой камбэк в истории НХЛ: эпическое видео

В среду, 9 апреля, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них Даллас Старз дома принимал Ванкувер Кэнакс.

Гости одержали победу после овертайма со счетом 6:5. Они сделали это в невероятном стиле, переписав историю НХЛ.

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Невероятный камбэчище

После двух периодов "Кэнакс" уступали 0:3, но на старте последней 20-минутки смогли сократить отставание до минимума, благодаря заброшенным шайбам Джейка Дебруска и Виктора Манчини. Однако после этого хозяева снова оторвались в счете и вели 5:2 за 60 секунд до окончания регламентированного времени.

А потом началось настоящее шоу от игроков Ванкувер Кэнакс. Гости стали первой командой в истории НХЛ, которая смогла отыграть отставание в три гола в последнюю минуту матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Сначала взятием ворот отметился Аату Рети с передачи Маркуса Петерссона, затем Пиус Шутер забил с паса Конора Гарланда, а за семь секунд до окончания игры гости сумели сравнять счет и перевести матч в овертайм.

Как Ванкувер Кэнакс совершил камбэк: смотрите видео

На четвертой минуте дополнительного времени Ванкувер Кэнакс отличился в шестой раз в поединке и одержал яркую волевую победу со счетом 6:5.

К слову. В турнирной таблице Западной конференции НХЛ Ванкувер Кэнакс занимает десятое место с 85 очками и отстает от восьмой позиции на шесть зачетных баллов, которая позволяет сыграть в плей-офф.

Следующий матч "Кэнакс" проведут 11 апреля против Колорадо Аваланч, который уже гарантировал себе место в топ-8.