Не только родная УПЛ дарит болельщикам безумные голы в чужие и собственные ворота. Одним из невероятных автоголов было забито в матче Второй лиги Украины-2025/2026 между Полесьем-2 и Скалой 1911.

Команды сыграли во вторник, 7 октября, в Житомире. Уже на старте поединка гости повели в счете после пожара, который устроили голкипер и защитник Полесья-2, информирует 24 Канал.

Как во Второй лиге Украины забили эпический гол в собственные ворота?

Голкипер хозяев Дробот замешкался с выбиванием мяча далеко на часть поля соперника. После чего свои владения от пропущенного гола пытался спасти защитник Кобернюк, но пробил в собственного голкипера, рикошетом от которого мяч залетел в сетку ворот.

Защитник и голкипер житомирского клуба привезли себе один из самых курьезных автоголов в украинском футболе. Интересно, что после такого подарка для команды из Стрыя между Дроботом и Кобернюком вспыхнула словесная перепалка относительно того, кто виноват в пропущенном голе.

Flashscore записал этот автогол на защитника Кобернюка.

Видео автогола Полесья-2

Отметим, что еще до перерыва хозяева во второй раз забили в этом матче, но уже в ворота Скалы 1911. Во втором тайме гости не только вышли вперед, но и увеличили свое преимущество до двух голов 1:3. Полесью-2 удалось лишь сократить отставание до минимума 2:3. Именно такой счет в пользу Скалы 1911 зафиксировал финальный свисток.

Полесье-2 потеряло лидерство в турнирной таблице Второй лиги Украины-2025/2026, набрав за 11 туров 21 очко. Зато первое место занимает теперь Куликов-Белка (23 балла). Скала 1911 с 18 пунктами идет 5-й.

Напомним, что в конце сентября в английском футболе также произошел фейл. Голкипер сломал ворота после странного сейва.