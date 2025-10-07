Накануне нападающий попал в неприятный инцидент в городе Монтеррей. Он отправился на прогулку с двухлетней дочкой на руках, когда на улице на их пути оказался черный медведь, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети его жены Сабрины Ди Марцо.

Как Корреа оказался перед медведем?

Это произошло в спокойном жилом районе возле дома Анхеля Корреа. Жена аргентинца снимала спокойно видео с семейного досуга, как вдруг перед ними оказался хищник.

На кадрах видно, что 30-летний футболист быстро начал отступать, пытаясь держать дистанцию от медведя. Впоследствии он понял, что животное не проявляет агрессии и нервно улыбнулся жене.

Девочка же при этом весело улыбнулась маме. Сабрина Ди Марцо впоследствии опубликовала видео с подписью: "Кто-то приходил к нам в гости", к которому добавила эмодзи медведя.

Как Корреа оказался с дочерью перед медведем: смотрите видео

Напомним, что в начале 2025 года в подобной ситуации оказался бывший защитник Манчестер Сити Мартин Демичелис, который на тот момент возглавлял Монтеррей. На территорию его поместья также внезапно пожаловал дикий медведь, который начал рыскать в их саду.

Жена звездного аргентинца, Эвангелия Андерсон, тогда также поделилась видео в своем инстаграме. На нем слышно, что одна из их дочерей испуганно кричит, но, к счастью, охранник оперативно прибыл на место этого события и отпугнул незваного гостя.

Как медведь бегал в саду Демичелиса: смотрите видео

