Тренера Бенфики обвинили в нелюбви к Трубину после "монструозного" матча от украинца

В португальской Примейра-лиге по футболу в минувший уик-энд состоялись поединки 30 тура. В одном из них Витория Гимарайнш дома принимала Бенфику.

Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0, несмотря на очень равную игру. Одним из главных героев встречи стал украинский вратарь Анатолий Трубин.

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В Португалии оценили перформанс Трубина

Он совершил шесть сейвов, некоторые из которых были очень эффектными. За такое выступление голкипера "орлов" на послематчевой пресс-конференции отдельно выделил главный тренер соперников Луиш Фрейре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Maisfutebol.

Мы пытались атаковать, у нас были моменты. Нельзя ставить под сомнение победу Бенфики, она заслуженная, но у нас было вдвое больше ударов. Трубин провел монструозный матч. Все могло быть иначе, если бы один мяч залетел в ворота,

– сказал Фрейре.

При этом наставник Бенфики никак не отреагировал на перформанс украинца. За это его во время разбора матча в эфире программы Liga Now раскритиковал журналист Марио Фигейредо.

Он был удивлен сдержанным комментарием Бруну Лаже после игры, который не похвалил украинского вратаря своей команды за элитное выступление. По мнению медийщика, это свидетельствует о нелюбви тренера к Анатолию Трубину:

"Трубин был очень важным, потому что он был тем, кто дал команде стабильность, когда она в этом нуждалась. Другими словами, низкая эффективность Витории в атаке также частично связана с игрой Трубина. Мне показалось странным, что Бруну Лаже не оценил действия украинца.

По моему мнению, он должен был сказать об этом по завершении матча. Но я уже понял, что Бруну Лаже, видимо, не очень любит Трубина. Считаю, что он должен был больше сказать похвальных слов о Трубине, потому что тот сыграл очень важную роль в победе. Не нужно бояться признать, что вратарь сыграл великолепно, он продемонстрировал хорошее выступление".

Смотрите видеообзор матча Витория – Бенфика

К слову. Это был 43-й матч для Анатолия Трубина на клубном уровне в нынешнем сезоне. В них он пропустил 45 голов и 18 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что следующий поединок "орлы" проведут 23 апреля против Тирсенсе в полуфинале Кубка Португалии. Стартовый свисток прозвучал в 22:15 по киевскому времени.