Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0, попри дуже рівну гру. Одним з головних героїв зустрічі став український воротар Анатолій Трубін.

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У Португалії оцінили перформанс Трубіна

Він здійснив шість сейвів, деякі з яких були дуже ефектними. За такий виступ голкіпера "орлів" на післяматчевій пресконференції окремо виділив головний тренер суперників Луїш Фрейре, повідомляє 24 Канал із посиланням на Maisfutebol.

Ми намагалися атакувати, у нас були моменти. Не можна ставити під сумнів перемогу Бенфіки, вона заслужена, але в нас було вдвічі більше ударів. Трубін провів монструозний матч. Все могло бути інакше, якби один м’яч залетів у ворота,

– сказав Фрейре.

Натомість наставник Бенфіки ніяк не відреагував на перформанс українця. За це його під час розбору матчу в етері програми Liga Now розкритикував журналіст Маріо Фігейредо.

Він був здивований стриманим коментарем Бруну Лаже після гри, який не похвалив українського воротаря своєї команди за елітний виступ. На думку медійника, це свідчить про нелюбов тренера до Анатолія Трубіна:

"Трубін був дуже важливим, тому що він був тим, хто дав команді стабільність, коли вона цього потребувала. Іншими словами, низька ефективність Віторії в атаці також частково пов’язана із грою Трубіна. Мені здалося дивним, що Бруну Лаже не оцінив дії українця.

На мою думку, він повинен був сказати про це по завершенні матчу. Але я вже зрозумів, що Бруну Лаже, мабуть, не дуже любить Трубіна. Вважаю, що він повинен був більше сказати похвальних слів про Трубіна, тому що той відіграв дуже важливу роль у перемозі. Не потрібно боятися визнати, що воротар зіграв чудово, він продемонстрував хороший виступ".

Дивіться відеоогляд матчу Віторія – Бенфіка

До слова. Це був 43-й матч для Анатолія Трубіна на клубному рівні в нинішньому сезоні. У них він пропустив 45 голів і 18 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що наступний поєдинок "орли" проведуть 23 квітня проти Тірсенсе у півфіналі Кубка Португалії. Стартовий свисток пролунав о 22:15 за київським часом.