"Это явный знак от Бруну Лаже": в Португалии раскритиковали Трубина за выступления в последних матчах

В субботу, 22 февраля, в поединке 23 тура чемпионата Португалии по футболу Бенфика дома принимала Боавишту. Впервые в сезоне в основной состав хозяев на игру Примейра-лиги не попал Анатолий Трубин.

Главный тренер "орлов" заявил, что решил дать украинскому вратарю отдых перед кубковым матчем. Однако другое мнение по этому поводу высказал португальский журналист Антониу Бернардину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Record na Hora.

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Плохая пресса для Трубина

Он скептически высказался об игре Анатолия Трубина в последних матчах и считает, что тот может вообще потерять место в стартовом составе:

"То, что в последней встрече играл не Трубин, а Самуэл Соареш, это явный знак от Бруну Лаже не только украинцу, а и его конкуренту. Мы видели, как Трубин демонстрировал невероятную игру в некоторых матчах, а потом были вещи, похожие на те, что он сделал во встрече с Монако. Для такой команды как Бенфика иметь вратаря с таким уровнем нестабильности – это плохо и тяжело. Лаже показал Соарешу, что рассчитывает на него. Это была проверка уверенности.

Соарешу придется доказать, в частности, в матче с Брагой, что он имеет необходимый уровень и что он готов быть по-настоящему надежным вариантом, чтобы заменить Трубина на протяжении всего сезона. Я знаю, что многие высказывались и делали множество критических замечаний в адрес бывшего вратаря Бенфики Влаходимоса, но правда в том, что его уровень стабильности не идет ни в какое сравнение с тем, что делает Трубин".

К слову. В нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел на клубном уровне 35 матчей. В них он пропустил 34 мяча и 16 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что следующий поединок Бенфика проведет дома 26 февраля против Браги в четвертьфинале Кубка Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.