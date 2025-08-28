В пятницу, 22 августа, ПСЖ сыграл против Анже в чемпионате Франции. Во время матча на "Парк де Пренс" произошел инцидент с участием охраны стадиона и украинского военного с позывным "Днепрянин".

Охрана стадиона выгнала болельщика с флагом Украины. В ПСЖ отреагировали на инцидент, который произошел во время матча элитного дивизиона Франции, сообщает 24 канал со ссылкой на RMC Sport.

Что сказали в ПСЖ относительно инцидента?

"Днепрянин" посетил Париж в отпуск и решил поддержать Илью Забарного. Во время матча ПСЖ военный достал флаг Украины с национальным гербом, а в результате охрана выгнала его со стадиона.

В ПСЖ отрицают, что охрана действовала из-за неуважения к украинской национальной символике. В клубе также объяснили, что флаг был отнесен к "символике, которую сложно интерпретировать.

Парижане заявили, что такие правила применяются к каждому фанату, который решил посетить матч. В клубе не извинились перед украинским военным из-за инцидента.

Поскольку этот человек не хотел сдавать свой флаг на хранение, было решено не допускать его на стадион,

– говорится в заявлении клуба.

Отметим, что ПСЖ выиграл матч против Анже со счетом 1:0. Украинский футболист Илья Забарный провел весь поединок на скамейке запасных.

Ранее сообщали о том, что после матча Илья Забарный технично отошел от Матвея Сафонова, который приблизился к нему. Футболист в очередной раз продемонстрировал свою позицию относительно россиянина.