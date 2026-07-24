В Словакии задержан Андрей Павелко, – СМИ

В Братиславе задержали бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины. Он долгое время скрывался от правосудия и находился в международном розыске.

Ряд украинских СМИ сообщают, что речь идет о бывшем главе ФФУ Андрее Павелко. По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного вывода почти 295 миллионов гривен средств Федерации через подконтрольные ему коммерческие структуры. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Детали дела

Для этого, по версии правоохранителей, заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые фактически не поставлялись. В результате Федерация футбола Украины и ее региональные отделения понесли многомиллионные убытки.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что уже начали процедуру экстрадиции задержанного. В компетентные органы Словацкой Республики направлено письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче подозреваемого, а также о применении к нему временного ареста.

Что известно о скандалах с Павелко

В то время, когда Павелко возглавлял УАФ, он был задержан по подозрению в коррупционных правонарушениях. Впоследствии он покинул пост президента ассоциации, а также вышел из СИЗО под домашний арест. Однако, по информации журналиста Константина Андриюка, Павелко впоследствии покинул территорию Украины, несмотря на действующую меру пресечения.

По словам Андриюка, Офис Генерального прокурора готовил новое подозрение бывшему главе УАФ по делу о предполагаемом хищении средств. Впрочем, вручить его не удалось, поскольку Павелко к тому времени уже находился за пределами страны.

Как утверждает журналист, экс-функционер выехал из Украины в декабре 2024 года и с тех пор не возвращался. Основанием для пересечения государственной границы якобы стала инвалидность, которую Андриюк называет фиктивной.

Ранее новое руководство УАФ инициировало аудит деятельности организации за период руководства Павелко. По результатам проверки было установлено, что общие экономические потери активов ассоциации составили около 1,7 миллиарда гривен.

Такие выводы подтвердила и компания "Кроу Украина", ведь УАФ параллельно привлекла две независимые компании для проведения аудита. В частности, почти 500 миллионов гривен убытков связывают с финансовыми операциями УАФ с офшорной компанией-агентом Newport Management.

В апреле 2026 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении Павелка и генерального секретаря Юрия Записоцкого. Их обвиняли в присвоении 26,5 миллионов гривен.

По данным следствия, в 2016 – 2017 годах они вместе с другими лицами якобы организовали схему при закупке оборудования для строительства завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей.

По данным правоохранительных органов, в результате этих действий Украинской ассоциации футбола был нанесен ущерб на сумму 26,5 миллионов гривен. Также следствие утверждает, что около 15 миллионов гривен были перечислены на счета подконтрольной компании, зарегистрированной за рубежом.