Не хотите быть украинцами, – Гутцайт отреагировал на решение Ковтуна о смене гражданства

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт высказал свое мнение относительно решения Ильи Ковтуна о смене спортивного гражданства. Функционер разочарован.

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун принял окончательное решение о смене гражданства. Он планирует представлять национальную команду Хорватии.

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Реакция Гутцайта на ситуацию

Президент НОК разочарован таким решением гимнаста. Для него это абсолютно не приемлемо, потому что есть много случаев спортсменов, которые тоже тренируются за рубежом, живут за границей, но вообще не размышляют о том, чтобы изменить гражданство, пишет 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

Есть случаи, когда спортсмены меняют гражданство, но они там не дома – дома они в Украине. И со временем они возвращаются, но к ним уже нет того отношения, как должно быть, как было до этого. Потому что что такое страна Это люди, это украинцы, которые любят, которые уважают своих спортсменов, которые болеют за них,

– сказал Гутцайт.

Также функционер думает, что проблемы в федерации не должны стать причиной для смены гражданства.

"Здесь есть вопрос к ней и к спортсмену. Вы хотите быть украинцами или нет? Если вы хотите изменить гражданство, то вы не хотите быть украинцами. И это для меня главный месседж во время полномасштабной войны!", – добавил Вадим Гутцайт

Напомним, что Илья Ковтун является серебряным призером Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике.