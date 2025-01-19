Срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун прийняв остаточне рішення щодо зміни громадянства. Він планує представляти національну команду Хорватії.

Читайте також Ніколи не стане своїм, – Беленюк розкритикував рішення Ковтуна про зміну громадянства

Реакція Гутцайта на ситуацію

Президент НОК розчарований таким рішенням гімнаста. Для нього це абсолютно не прийнятно, тому що є багато випадків спортсменів, які теж тренуються за кордоном, живуть за кордоном, але взагалі не розмірковують про те, щоб змінити громадянство, пише 24 канал з посиланням на "Трибуну".

Є випадки, коли спортсмени міняють громадянство, але вони там не вдома – вдома вони в Україні. І з часом вони повертаються, але до них уже нема того ставлення, як повинно бути, як було до цього. Тому що що таке країна? Це люди, це українці, які люблять, які поважають своїх спортсменів, які вболівають за них,

– сказав Гутцайт.

Також функціонер думає, що проблеми у федерації не мають стати причиною для зміни громадянства.

"Тут є питання до неї й до спортсмена. Ви бажаєте бути українцями або ні? Якщо ви бажаєте змінити громадянство, то ви не хочете бути українцями. І це для мене головний меседж під час повномасштабної війни!", – додав Вадим Гутцайт

Нагадаємо, що Ілля Ковтун є срібним призером Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці.