"Позорное решение": НОК Украины отреагировал на возвращение россиян в мировой спорт

МОК цинично снял ограничения на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Председатель НОК Вадим Гутцайт эмоционально отреагировал на этот шаг, назвав его позорным.

Международный олимпийский комитет принял очередное компромиссное решение, которое фактически открывает путь для возвращения представителей страны-агрессора. Украинская сторона уже готовит ответ на этот вызов, сообщает "Суспильне Спорт".

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Как отреагировал НОК Украины?

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт открыто осудил новые рекомендации МОК. По его словам, руководство олимпийского движения просто сняло с себя ответственность, переложив ее на плечи международных федераций.

К сожалению, решение МОК позорно, конечно, я его не поддерживаю. Общался с коллегами из латвийского и литовского НОК по этому вопросу – все огорчены. Но нужно двигаться дальше,

– заявил Гутцайт.

Несмотря на то, что флаги и гимны России на самих Олимпийских играх пока под запретом, агрессоры уже получили полный допуск во многих видах спорта. В частности, в борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, фехтовании и гимнастике россияне соревнуются без каких-либо ограничений. Более того, на юношеском уровне санкции полностью сняты в шахматах и волейболе.

Угроза для Лос-Анджелеса: есть ли у Украины план?

Главная опасность заключается в том, что отмена санкций происходит прямо сейчас – в самом начале отборочных соревнований. Гутцайт откровенно признал, что постепенное возвращение россиян и белорусов ставит под угрозу изоляцию агрессоров на предстоящих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. На данный момент у Украины нет четкого алгоритма действий против возвращения триколора на Олимпиаду.

Однако борьба продолжается на уровне отдельных федераций. Примером бескомпромиссности остается World Athletics, которая полностью закрыла двери для представителей России и Беларуси даже в нейтральном статусе. Теперь НОК Украины планирует вести точечную работу с каждой международной структурой, чтобы повторить успех Олимпиад в Париже и Милане, где присутствие россиян удалось свести к минимуму.