Міжнародний олімпійський комітет ухвалив чергове компромісне рішення, яке фактично відкриває двері для повернення представників країни-агресорки. Українська сторона вже готує відповідь на цей виклик, передає "Суспільне Спорт".

Дивіться також Знімають всі обмеження: МОК повертає Росію у світовий спорт

Як відреагував НОК України?

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт відверто засудив нові рекомендації МОК. За його словами, керівництво олімпійського руху просто зняло з себе відповідальність, переклавши її на плечі міжнародних федерацій.

На жаль, рішення МОК ганебне, звісно що я його не підтримую. Спілкувався з колегами з латвійського та литовського НОК стосовно цього питання – всі засмучені. Але потрібно далі рухатись,

– заявив Гутцайт.

Попри те, що прапори та гімни Росії на самих Олімпійських іграх поки під забороною, агресори вже отримали повний допуск у багатьох видах спорту. Зокрема, у боротьбі, дзюдо, важкій атлетиці, фехтуванні та гімнастиці росіяни змагаються без жодних обмежень. Більше того, на юнацькому рівні санкції повністю зняли у шахах та волейболі.

Загроза для Лос-Анджелеса: чи є в України план?

Головна небезпека полягає в тому, що скасування санкцій відбувається прямо зараз – на старті ліцензійних змагань. Гутцайт відверто визнав, що покрокове повернення росіян та білорусів ставить під загрозу ізоляцію агресорів на майбутніх Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі. Наразі чіткого алгоритму дій проти повернення триколору на Олімпіаду в України немає.

Проте боротьба триває на рівні окремих федерацій. Прикладом безкомпромісності залишається World Athletics, яка повністю закрила двері для представників Р тосіїа Білорусі навіть у нейтральному статусі. Тепер НОК України планує точкову роботу з кожною міжнародною структурою, аби повторити успіх Олімпіад у Парижі та Мілані, де присутність росіян вдалося звести до мінімуму.