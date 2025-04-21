Вадим Тосаев до недавнего времени работал в молодежной национальной команде Украины. Однако борец решил вернуться домой, сообщает 24 канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Кто такой Тосаев

Вадим Тосаев родом из Владикавказа, что находится в Северной Осетии. Однако, несмотря на свое происхождение борец представлял именно Украину.

В составе "сине-желтых" Тосаев получил немало наград. Среди них три бронзовые медали континентального первенства и пять наград чемпионатов Европы – три "бронзы" и два "серебра".

К слову. Вадим Тосаев также представлял Украину на Олимпийских играх. Борец выступал в 2000 году в Сиднее и через четыре года в Афинах.

Тосаев ранее попадал в скандалы из-за своих взглядов. В 2018 году Вадим и еще несколько украинских борцов сделали совместное фото с представителями российского спорта с подписью "спорт вне политики".