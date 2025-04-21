Вадим Тосаєв донедавна працював у молодіжній національній команді України. Проте борець вирішив повернутись додому, повідомляє 24 канал із посиланням на Tribuna.com.

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Хто такий Тосаєв

Вадим Тосаєв родом із Владикавказа, що знаходиться у Північній Осетії. Проте, не дивлячись на своє походження борець представляв саме Україну.

У складі "синьо-жовтих" Тосаєв здобув чимало нагород. Серед них три бронзові медалі континентальної першості та п'ять нагород чемпіонатів Європи – три "бронзи" та два "срібла".

До слова. Вадим Тосаєв також представляв Україну на Олімпійських іграх. Борець виступав у 2000 році у Сіднеї та за чотири роки в Афінах.

Тосаєв раніше потрапляв у скандали через свої погляди. У 2018 році Вадим та ще декілька українських борців зробили спільне фото з представниками російського спорту з підписом "спорт поза політикою".