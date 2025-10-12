Все теннисное сообщество последнюю неделю следило за тем, как 204-я ракетка мира шаг за шагом удивлял всех фанатов. Он начинал свой путь с квалификации и на турнире одержал восемь побед, чтобы дойти до финала, сообщает 24 Канал.

Как Вашеро переписал историю тенниса?

Изюминкой решающей встречи стало то, что в поединке за титул 26-летнему представителю Монако противостоял двоюродный брат. Спортсмены поддерживали друг друга в каждом поединке, а в полуфинале победили Новака Джоковича и Даниила Медведева, которые считались явными фаворитами.

Они провели даже совместную предматчевую тренировку перед финалом, в котором впервые пересеклись на корте в роли соперников. Семейный финал получился боевым и длился 2 часа 11 минут.

Стартовый сет выиграл француз, но это был турнир Вашеро. Он совершил камбэк и одержал итоговую победу со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Благодаря этому триумфу монегаск установил исторический рекорд. Он стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира уровня АТР 1000.

До этого рекордсменом был Борна Чорич, который одержал победу на Мастерсе в американском Цинциннати в статусе 152 ракетки мира. В общем Вашеро стал лишь третьим игроком вне топ-100 рейтинга ATP, которому удалось победить на "тысячнике".

Интересно. Валентен Вашеро заработал за победу на турнире 1 миллион 124 тысячи долларов. Это более, чем вдвое превышает его призовые за всю карьеру.

Отметим, что на церемонии награждения чемпион едва сдерживал эмоции. Он заявил, что в этом финале победителем стала их семья.

"Я весь в слезах. То, что произошло – нереально. Я вообще не понимаю, что происходит сейчас. Это не сон. Это просто безумно. Я безгранично счастлив из-за своей игры за эти две недели. Хочу поблагодарить всех, кто с самого начала приложил хоть кирпичик к моей карьере.

Очень тяжело, что сегодня должен быть один победитель. Но, как по мне, сегодня их двое. Одна семья победила. Для мира тенниса эта история – просто невероятна. Хотел бы, чтобы могло быть двое победителей... Но, к сожалению, только один. И я очень счастлив, что на этот раз это – я", – цитирует Вашеро The Tennis Letter.

Что известно о прорыве Валентена Вашеро?