Все теннисное сообщество последнюю неделю следило за тем, как 204-я ракетка мира шаг за шагом удивлял всех фанатов. Он начинал свой путь с квалификации и на турнире одержал восемь побед, чтобы дойти до финала, сообщает 24 Канал.
Как Вашеро переписал историю тенниса?
Изюминкой решающей встречи стало то, что в поединке за титул 26-летнему представителю Монако противостоял двоюродный брат. Спортсмены поддерживали друг друга в каждом поединке, а в полуфинале победили Новака Джоковича и Даниила Медведева, которые считались явными фаворитами.
Они провели даже совместную предматчевую тренировку перед финалом, в котором впервые пересеклись на корте в роли соперников. Семейный финал получился боевым и длился 2 часа 11 минут.
Стартовый сет выиграл француз, но это был турнир Вашеро. Он совершил камбэк и одержал итоговую победу со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
Благодаря этому триумфу монегаск установил исторический рекорд. Он стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира уровня АТР 1000.
До этого рекордсменом был Борна Чорич, который одержал победу на Мастерсе в американском Цинциннати в статусе 152 ракетки мира. В общем Вашеро стал лишь третьим игроком вне топ-100 рейтинга ATP, которому удалось победить на "тысячнике".
Интересно. Валентен Вашеро заработал за победу на турнире 1 миллион 124 тысячи долларов. Это более, чем вдвое превышает его призовые за всю карьеру.
Отметим, что на церемонии награждения чемпион едва сдерживал эмоции. Он заявил, что в этом финале победителем стала их семья.
"Я весь в слезах. То, что произошло – нереально. Я вообще не понимаю, что происходит сейчас. Это не сон. Это просто безумно. Я безгранично счастлив из-за своей игры за эти две недели. Хочу поблагодарить всех, кто с самого начала приложил хоть кирпичик к моей карьере.
Очень тяжело, что сегодня должен быть один победитель. Но, как по мне, сегодня их двое. Одна семья победила. Для мира тенниса эта история – просто невероятна. Хотел бы, чтобы могло быть двое победителей... Но, к сожалению, только один. И я очень счастлив, что на этот раз это – я", – цитирует Вашеро The Tennis Letter.
Что известно о прорыве Валентена Вашеро?
- До турнира в Шанхае ни разу не доходил дальше второго круга на "тысячниках".
- На турнирах Grand Slam лишь однажды смог пробиться в основную сетку – на Roland Garros-2024 уступил в первом круге.
- До этого ни разу не поднимался в топ-100 мирового рейтинга, а с 13 октября поднимется на 40-ю строчку с 204-й.
- Это первый титул АТР для Валентена в карьере. На пути к трофею Вашеро победил трех представителей топ-20: Александра Бублика (ATP:17), Хольгера Руне (ATP:11) и Новака Джоковича (ATP:5), который на турнире в Шанхае в 38 лет и 135 дней стал самым возрастным полуфиналистом в истории Мастерсов, а до этого имел большие проблемы со здоровьем, когда его тошнило во время матча.