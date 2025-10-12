Уся тенісна спільнота останній тиждень слідкувала за тим, як 204-та ракетка світу крок за кроком дивував усіх фанатів. Він розпочинав свій шлях з кваліфікації й на турнірі здобув вісім перемог, щоб дійти до фіналу, повідомляє 24 Канал.

Як Вашеро переписав історію тенісу?

Родзинкою вирішальною зустрічі стало те, що в поєдинку за титул 26-річному представнику Монако протистояв двоюрідний брат. Спортсмени підтримували одного в кожному поєдинку, а у півфіналі перемогли Новака Джоковича та Данила Медведєва, які вважалися явними фаворитами.

Вони провели навіть спільне передматчеве тренування перед фіналом, в якому вперше перетнулися на корті в ролі суперників. Родинний фінал вийшов бойовим і тривав 2 години 11 хвилин.

Стартовий сет виграв француз, але це був турнір Вашеро. Він здійснив камбек і здобув підсумкову перемогу з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.

Завдяки цьому тріумфу монегаск встановив історичний рекорд. Він став найбільш низькорейтинговим чемпіоном турніру рівня АТР 1000.

До цього рекордсменом був Борна Чорич, який здобув перемогу на Мастерсі в американському Цинциннаті у статусі 152 ракетки світу. Загалом Вашеро став лише третім гравцем поза топ-100 рейтингу ATP, якому вдалося перемогти на "тисячнику".

Цікаво. Валентен Вашеро заробив за перемогу на турнірі 1 мільйон 124 тисячі доларів. Це більше, ніж удвічі перевищує його призові за всю кар'єру.

Зазначимо, що на церемонії нагородження чемпіон ледь стримував емоції. Він заявив, що в цьому фіналі переможцем стала їх родина.

"Я весь у сльозах. Те, що сталося – нереально. Я взагалі не розумію, що відбувається зараз. Це не сон. Це просто шалено. Я безмежно щасливий через свою гру за ці два тижні. Хочу подякувати всім, хто з самого початку доклав хоч цеглинку до моєї кар’єри.

Дуже важко, що сьогодні мусить бути один переможець. Але, як на мене, сьогодні їх двоє. Одна родина перемогла. Для світу тенісу ця історія – просто неймовірна. Хотів би, щоб могло бути двоє переможців… Але, на жаль, лише один. І я дуже щасливий, що цього разу це – я", – цитує Вашеро The Tennis Letter.

Що відомо про прорив Валентена Вашеро?