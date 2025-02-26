Умер украинский тренер Валерий Повстенко, который работал в золотые времена Ворсклы

Ушел в мир иной известный украинский специалист Валерий Повстенко. В последнее время он работал в Академии кропивницкой Звезды.

26 февраля стало известно о смерти бывшего тренера Ворсклы, Зирки, Александрии Валерия Повстенко. Печальную весть сообщила Кировоградская областная ассоциация футбола, пишет 24 Канал.

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Биография Валерия Повстенко

Валерий Повстенко родился 23 сентября 1951 года в Кировограде (ныне Кропивницкий). Во время игровой карьеры играл за любительские коллективы.

С 1976 года посвятил свою жизнь тренерской деятельности. Более 15 лет работал в кировоградской ДЮСШ-2. Среди воспитанников Валерия Семеновича стоит выделить Игоря Макогона и Константина Сосенко, которые выступали за команды элитного дивизиона Украины.

Начиная с 1992 года помогал Юрию Ковалю в команде Первой лиги Полиграфтехника Александрия. В 1995 году откликнулся на приглашение Виктора Пожечевского и стал его помощником в полтавской Ворскле.

Эти времена смело можно назвать "золотыми" в истории полтавского клуба. С 1995 по 1998 год Ворскла выиграла чемпионат Первой лиги, сенсационно завоевала "бронзу" Высшей лиги и дебютировала в еврокубках.

Впоследствии Повстенко вместе с Пожечевским работали в туркменском Копетдаге, который они привели к чемпионству и участию в Кубке Азиатских стран.

После возвращения в Украину работал в Горняке-Спорт, тернопольской Ниве, студенческой командой Государственной летной академии Украины. В 2004-2006 годах тренировал кировоградскую Зирку, а в 2008 был начальником команды. Начиная с 2012 года занимался поиском талантов в Академии ФК Зирка.

Преданность футболу Валерия Повстенко навсегда останется в памяти его питомцев и болельщиков.