26 лютого стало відомо про смерть колишнього тренера Ворскли, Зірки, Олександрії Валерія Повстенка. Сумну звістку повідомила Кіровоградська обласна асоціація футболу, пише 24 Канал.

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Біографія Валерія Повстенка

Валерій Повстенко народився 23 вересня 1951 року у Кировограді (нині Кропивницький). Під час ігрової кар'єри грав за аматорські колективи.

З 1976 року присвятив своє життя тренерській діяльності. Понад 15 років працював у кіровоградській ДЮСШ-2. Серед вихованців Валерія Семеновича варто виокремити Ігоря Макогона та Костянтина Сосенка, які виступали за команди елітного дивізіону України.

Починаючи з 1992 року допомагав Юрію Ковалю у команді Першої ліги Поліграфтехніка Олександрія. У 1995 році відгукнувся на запрошення Віктора Пожечевського та став його помічником у полтавській Ворсклі.

Ці часи сміливо можна назвати "золотими" в історії полтавського клубу. З 1995 по 1998 рік Ворскла виграла чемпіонат Першої ліги, сенсаційно виборола "бронзу" Вищої ліги та дебютувала в єврокубках.

Згодом Повстенко разом з Пожечевським працювали у туркменському Копетдаґу, який вони привели до чемпіонства та участі в Кубку Азійських країн.

Після повернення в Україну працював в Гірнику-Спорт, тернопільській Ниві, студентською командою Державної льотної академії України. У 2004-2006 роках тренував кіровоградську Зірку, а у 2008 був начальником команди. Починаючи з 2012 року займався пошуком талантів у Академії ФК Зірка.

Відданість футболу Валерія Повстенка назавжди залишиться в пам’яті його вихованців та вболівальників.