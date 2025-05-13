Вальядолид – Жирона 0:1

Гол: Стуани, 80

Во вторник, 13 мая, состоялись первые три матча 36 тура испанской Ла Лиги. Каталонская Жирона на выезде встречалась с главным аутсайдером чемпионата Вальядолидом, пишет 24 Канал.

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Без результативных действий, но с хорошей оценкой

В стартовом составе гостей вышел украинец Виктор Цыганков. Вингер был активным на поле и имел несколько возможностей записать на свой счет забитый мяч.

На 27-й минуте встречи Виктор нанес красивый обводящий удар почти с угла штрафной площади. Однако голкипер Вальядолида в прыжке выбил мяч на угловой.

Видео голевого момента Цыганкова

Победный гол в противостоянии на 80-й минуте забил уругвайский форвард Кристиан Стуани, который воспользовался пасом Давида Лопеса.

Жирона одержала важную победу 1:0 над Вальядолидом и отдалилась от зоны вылета.

Виктор Цыганков получил высокие оценки от WhoScored и Sofascore – 7,4 и 7,6 балла соответственно. Это вторая лучшая оценка в составах обеих команд.

В текущем сезоне Цыганков сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре ассиста.

Видеообзор матча Жирона – Вальядолид