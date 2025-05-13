Жирона одержала минимальную победу в матче за выживание: какую оценку получил Цыганков
- Жирона победила Вальядолид 1:0 благодаря голу Стуани на 80-й минуте и поднялась на 13-е место в таблице.
- Виктор Цыганков получил высокие оценки за игру, хотя и не забил гол.
Испанская Жирона провалила сезон в чемпионате Испании. В последних поединках первенства "бело-красным" приходится думать о сохранении прописки в элитном дивизионе.
Вальядолид – Жирона 0:1
Гол: Стуани, 80
Во вторник, 13 мая, состоялись первые три матча 36 тура испанской Ла Лиги. Каталонская Жирона на выезде встречалась с главным аутсайдером чемпионата Вальядолидом, пишет 24 Канал.
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Без результативных действий, но с хорошей оценкой
В стартовом составе гостей вышел украинец Виктор Цыганков. Вингер был активным на поле и имел несколько возможностей записать на свой счет забитый мяч.
На 27-й минуте встречи Виктор нанес красивый обводящий удар почти с угла штрафной площади. Однако голкипер Вальядолида в прыжке выбил мяч на угловой.
Видео голевого момента Цыганкова
Победный гол в противостоянии на 80-й минуте забил уругвайский форвард Кристиан Стуани, который воспользовался пасом Давида Лопеса.
Жирона одержала важную победу 1:0 над Вальядолидом и отдалилась от зоны вылета.
Виктор Цыганков получил высокие оценки от WhoScored и Sofascore – 7,4 и 7,6 балла соответственно. Это вторая лучшая оценка в составах обеих команд.
В текущем сезоне Цыганков сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре ассиста.
Видеообзор матча Жирона – Вальядолид
- В турнирной таблице Жирона поднялась на 13-е место. В активе команды Мичела 41 балл.
- Вальядолид гарантированно вылетает в Сегунду. В 36 турах "бело-фиолетовые" набрали лишь 16 очков.