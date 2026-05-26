Ванат отреагировал на слухи вокруг себя –может ли быть трансфер в клуб из Лиги чемпионов

Нападающий сборной Украины и каталонской Жироны Владислав Ванат прокомментировал слухи вокруг своей карьеры. Футболист рассказал, что сейчас на самом деле происходит.

В минувшие выходные Жирона попрощалась с элитным дивизионом испанского чемпионата. Чуть позже Владиславу Ванату пришлось комментировать разговоры вокруг своего будущего, его слова приводит "Динамомания".

Ведет ли Ванат переговоры с Вильярреалом?

Игрок опроверг информацию, которая 25 мая создала ажиотаж в украинском информационном пространстве.

Футболист отметил, что пока не связывает свою карьеру с участником основного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

На данный момент никаких контактов с Вильярреалом не было и на данный момент я туда не перехожу. Если мой агент присутствует на игре Вильярреала - это не значит, что он ведет какие-то переговоры,

– сказал Владислав.

Отметим, что 14 мая представитель спортсмена Александр Карпов посетил матч "желтой субмарины", где сфотографировался с главным тренером Вильярреала Марселино Гарсией.

Как прошел сезон 2025/26 для Ваната?

Владислав пополнил ряды Жироны 1 сентября 2025 года, когда был выкуплен у Динамо за 20 миллионов евро. В первом зарубежном сезоне 24-летний украинец провел 33 матча, в которых отметился 12 голами и четырьмя голевыми передачами.

Кампанию 2025/26 футболист завершил досрочно. В апреле Ванат получил травму мышцы задней поверхности бедра, именно во время матча с Вильярреалом. В тот момент до конца сезона Ла Лиги оставалось восемь туров, а Жирона шла на 12 месте с отрывом от зоны вылета в восемь очков. Без основного центрфорварда коллектив добыл лишь четыре очка во время завершающего отрезка чемпионата.

Вильярреал выиграл бронзовые награды чемпионата Испании и сыграет в важнейшем еврокубке.