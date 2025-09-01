Форвард сборной Украины Владислав Ванат официально стал игроком испанской Жироны. 22-летний футболист успел дать первое интервью клубной пресс-службе.

В последний день трансферного окна в Испании Жирона объявила о подписании Владислава Ваната. "Бело-красные" согласились заплатить "Динамо" солидную компенсацию, пишет 24 Канал.

Что Ванат пообещал фанатам Жироны?

Новичок Жироны в первом интервью клубной пресс-службе поделился своими эмоциями.

"У меня хорошие ощущения, это хорошая возможность для меня прийти в этот клуб, и я очень счастлив. Я посмотрел много игр Жироны, потому что здесь играют много украинских игроков", – заметил Ванат.

Форвард признался, что накануне трансфера разговаривал с Виктором Цыганковым. Партнер по сборной Украины повлиял на его решение.

Виктор Цыганков сказал мне: "Приезжай в Жирону". Да, он был в Динамо, когда я был молодой, и он был одним из лидеров команды. Он сказал мне несколько слов, а потом написал: "Приходи ко мне, мы будем играть вместе",

– рассказал Ванат.

Владислав заметил, что сейчас в Украине уровень футбола снизился из-за войны. Однако в последнее время появилось много новых клубов и команд.

Кроме того, форвард назвал свои сильные качества, отметив бомбардирские способности.

"Как игрок – я быстрый и могу забивать много голов. Думаю, могу убегать за спины защитникам и играть с командой, стараться отдавать ассисты и забивать в каждом матче.

Так, я думаю, Ла Лига – это лучший вариант для меня, потому что здесь хороший технический футбол", – сказал Ванат.

Справка. Жирона заплатила за переход Владислава Ваната 20 миллионов евро. Контракт форварда с испанским клубом рассчитан на пять лет.

Сколько украинцев будет играть в Жироне?

С переходом Владислава Ваната украинская диаспора в Жироне увеличилась до трех.

За испанский клуб уже третий год выступает Виктор Цыганков. Украинец стал одним из лидеров команды.

20-летний вратарь Владислав Крапивцов присоединился к "жиронцам" в начале 2025 года. За это время он успел сыграть четыре матча за основную команду.

Ранее за Жирону выступал Артем Довбик. По итогу сезона-2023/24 форвард стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги.

